Чеферин высказался о запрете радужной подсветки на "Альянц Арене"

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Чеферин высказался о запрете радужной подсветки на "Альянц Арене" Фото: Твиттер @UEFA

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил решение о запрете использования радужной подсветки на "Альянц Арене" в день игры Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

"Мы получили письмо от политического деятеля, который хотел совершить определенный шаг в пику решению правительства другой страны. И из-за этого все мероприятие приобрело политический окрас. Однако УЕФА всегда выступал за разнообразие, инклюзивность и равенство и будет продолжать делать это в будущем.

Всем известно, что УЕФА не является гомофобной организацией. И я, разумеется, тоже не гомофоб. Мы уже достаточное количество раз это демонстрировали. Однако мы не хотим, чтобы нас использовали в популистских кампаниях - это единственная причина, почему мы приняли такое решение. Из-за популярности футбола попытки использовать футбольные организации в своих целях встречаются слишком часто", - приводит слова Чеферина T-Online.

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