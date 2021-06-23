Чеферин высказался о запрете радужной подсветки на "Альянц Арене"
Фото: Твиттер @UEFA
Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил решение о запрете использования радужной подсветки на "Альянц Арене" в день игры Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.
"Мы получили письмо от политического деятеля, который хотел совершить определенный шаг в пику решению правительства другой страны. И из-за этого все мероприятие приобрело политический окрас. Однако УЕФА всегда выступал за разнообразие, инклюзивность и равенство и будет продолжать делать это в будущем.
Всем известно, что УЕФА не является гомофобной организацией. И я, разумеется, тоже не гомофоб. Мы уже достаточное количество раз это демонстрировали. Однако мы не хотим, чтобы нас использовали в популистских кампаниях - это единственная причина, почему мы приняли такое решение. Из-за популярности футбола попытки использовать футбольные организации в своих целях встречаются слишком часто", - приводит слова Чеферина T-Online.
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