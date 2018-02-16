Чего и следовало ожидать: АЕК и киевское "Динамо" разошлись миром
Программа первых матчей 1/16 финала Лиги Европы продолжилась рядом противостояний, среди которых свои еврокубковые выступления в новом году начал единственный представитель украинской Премьер-Лиги на стадии плей-офф этого турнира киевское "Динамо". "Бело-синие" приехали в гости к АЕКу – коллективу, который на групповом этапе ни разу не проиграл, но при этом занял второе место в своем квартете, пропустив вперед "Милан". Киевляне же стали первой командой, которая забронировала себе место в плей-офф, отпраздновав выход в еврокубковую "весну" уже после четвертого тура.
Афиняне подходили к поединку в прекрасном игровом тонусе. Подопечные Маноло Хименеса всерьез борются за чемпионский титул в первенстве Греции, а в последний раз они проигрывали еще в октябре прошлого года. Для "Динамо" же эта встреча являлась первой официальной после двухмесячного перерыва. В январе украинцы усилили некоторые позиции, в частности команду пополнили ветеран Руслан Ротань и словенец Беньямин Вербич, но оба футболиста не смогут помочь динамовцам, потому как уже были заявлены за другие клубы в Лиге Европы. Зато с первых минут на поле вышел воспитанник клуба, взятый в аренду у "Бешикташа" Денис Бойко.
Матч начался достаточно прогнозируемо, команды задали средний темп игры, никто не собирался идти на риск с первых же минут. У "Динамо" мало что получалось в плане конструктива в атакующих действиях, разрушать выходило куда лучше. Футболисты АЕКа несколько раз провоцировали судью, падая в штрафной площади соперника, но испанский рефери был непоколебим. А ближе к экватору первого тайма - как снег на голову - гости открыли счет. Дерлис Гонсалес продавил одного из защитников "желто-черных" на правом фланге, после чего прострелил в штрафную, откуда никем неприкрытый Виктор Цыганков хладнокровно расстрелял владения Вассилиса Баркаса. Во второй половине первой 45-ти минутки как такого футбола было мало – гораздо больше борьбы и нервов.
С началом второй половины встречи АЕК активизировался. Маноло Хименес тут же бросил в бой двух лидеров Христодулопулоса и Араухо, и первый с тут же спустя несколько минут создал по-настоящему опасный момент во втором тайме, но после мощного удара полузащитника хозяев мяч пролетел чуть выше перекладины. С течением времени подопечные Хацкевича все очевиднее стали играть на удержание, за что и поплатились. На 80-й минуте, едва вышедший на замену Айдаревич, наказал голкипера "бело-синих" за позиционную ошибку, на дальней штанге замкнув подачу Христодулопулоса.
Итак, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между АЕКом и "Динамо" Киев никакой сенсации не произошло и команды разошлись миром.
АЕК – "Динамо" Киев – 1:1
Голы: Цыганков, 19 – 0:1, Айдаревич, 80 – 1:1
АЕК: Баркас, Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис, Симоэш, Галанопулос (Айдаревич, 79), Бакасетас, Ливая, Клонаридис (Христодулопулос, 52), Якумакис (Араухо, 58)
"Динамо": Бойко, Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш (Беседин, 78), Гонсалес, Мораес (Шапаренко, 90+1)
Богдан Архипенко
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