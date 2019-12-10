Чего ожидать от 6 тура Лиги Чемпионов? Анализируем ситуацию в каждой из 8 групп

Вот и настал день (а точнее, дни), когда все решится. 6 тур группового этапа Лиги Чемпионов уже стучит в двери, и мы решили проанализировать ситуацию в каждой из групп: кто уже вышел, кто может сенсационно вылететь, а кому решать свою судьбу в очном поединке? Все это ниже!

Группа "А" – ясно, понятно, без сюрпризов

В группе "А" обошлось без сюрпризов. В прошлом туре "Реал" смял (по игре!) дома ПСЖ, но это никак не помогло мадридцам стереть последствия провального старта и вернуться в борьбу за первое место в группе. В итоге более выгодную позицию при жеребьевке будут иметь именно парижане. Интрига сохраняется лишь в борьбе за 3 место, где "Брюгге" обходит "Галатасарай" на 1 балл. Первым сражаться дома с "Реалом", а последние поедут в гости в Париж. Сложно вообразить развязку, ведь как "сливочные", так и парижане могут приехать на "тренировку с повышенной ответственностью" и дать своим менее классным соседям по группе шанс взять еще несколько баллов. Хотя, конечно, прямо сейчас фаворитом в борьбе за Лигу Европы является "Брюгге".

Группа "B" – интрига без интриги

В группе "В" последний тур запомнится противостоянием "Баварии" и "Тоттенхэма". В первом круге "красные" буквально размазали английскую команду по газону со счетом 7:2, но теперь все поменялось. Во всяком случае, тренером "Тоттенхэма" является Моуринью, а не Почеттино, и это ли не лучший шанс для португальца доказать, что "шпоры" на правильном пути. С другой стороны, "Баварии" тоже есть что доказывать, ведь 2 подряд поражения в чемпионате отбросили "красных" за пределы еврокубковой зоны, и подопечным Флика срочно нужна победа, чтобы как-то сгладить нынешнюю ситуацию и вновь ощутить бегущую по венам уверенность. Нужно сказать, что на итоговую таблицу этот матч никак не повлияет. "Бавария" давно первая, а "Тоттенхэм" в любом случае закончит групповой этап на втором месте. Зато второй матч группы "Олимпиакос" – "Црвена Звезда" очень даже может повлиять на нижние строчки квартета. Пока сербы идут выше и везут свои греческим преследователям 2 очка. Впрочем, "Олимпиакос" – это домашняя команда, а потому их победа, а соответственно – выход в Лигу Европы, являются очень даже вероятными.

Группа "С" – одни уже там, еще трое борются

Пожалуй, группа "С" – одна из самых интригующих перед 6 туром. "Манчестер Сити" уже вышел в плей-офф с первого места, а вот донецкий "Шахтер", загребское "Динамо" и "Аталанта" из Бергамо имеют приблизительно равные шансы на проход. Решающим, конечно, будет встреча в Харькове, где "Шахтер" примет "Аталанту". Украинцы оторвались от итальянцев на 2 балла, но в случае победы бергамаски, которые провалили старт Лиги Чемпионов, могут лихо вскочить на второе место. Соответственно, "горнякам" ни в коем случае нельзя проигрывать. Для выхода им хватит и ничьей, если в дело не вмешается "Динамо". Клуб из Загреба сыграет дома с "Манчестер Сити". Сейчас хорваты имеют в активе 5 баллов (то есть на балл меньше, чем у "Шахтера", и на очко больше, чем у "Аталанты"), и шансы взять очки в игре с англичанами не очень-то и мизерные. В первом круге "динамовцы" изрядно потрепали нервы хозяевам, установив низкий блок обороны на "Этихаде", но все-таки не выстояли. Завтра родные стены должны помочь Ольмо и компании не просто сидеть сзади, а и организовывать острые контратаки. В конце концов, и с "Аталантой", и с "Шахтером" футболисты из Загреба сыграли очень достойно. Проблема хорватов лишь в том, что для обхода "Шахтера" (в случае, если сыграют вничью с "Аталантой"), нужно лишь побеждать МС, ведь статистика общих встреч в пользу "горняков". Все изрядно запутано, но любые расклады рушатся, если "Шахтер" обыграет "Аталанту". Тогда украинцы гарантировано выйдут в плей-офф без оглядки на других.

Группа "D" – Россия минус 1

Все, что нужно знать о группе "D": "Локомотив" проиграл "Байеру" в 5 туре со счетом 0:2 и потерял любые шансы на еврокубковую весну. В остальном все прогнозируемо. "Ювентус" точно первый, "Байер" и "Атлетико" будут бороться за второе место. Прямо сейчас "матрасники" на 1 балл опережают "фармацевтов", и не так давно "Байер" даже выиграл у "Атлетико", но в последнем туре испанцам принимать дома "Локомотив", а немцы сойдутся с "Юве". По таким раскладам сенсации маловероятны, но все же произойти может все, что угодно.

Группа "Е" – победитель ЛЧ имеет шансы не выйти из группы

Конечно, представить то, что "Ливерпуль" не выйдет в 1/8 финала ЛЧ – это из разряда фантастики, но математически этот вариант существует. "Наполи" принимать дома "Генк", и даже ничья позволит итальянцам оказаться в плей-офф. А "Ливерпулю" ехать в гости к "Зальцбургу" – исконно домашней команды. Видите ли, если австрийцы вдруг прихлопнут "Ливерпуль" не со счетом 4:3, 5:4, 6:5 и далее по возрастающей (первая встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Ливерпуля"), то обойдут "красных" за счет лучшей разницы в личных встречах. То же самое не удастся провернуть с "Наполи", ведь им "Зальцбург" по личным встречам проигрывает. Вот и получается, что неаполитанцы в самом выгодном положении, ведь при всем масштабе кризиса "Наполи", "Генк" находится в еще более глубокой яме, что видно даже по чемпионате. Так что наблюдаем за Холандом и компанией очень активно. Они, наверное, самые явные претенденты на то, чтобы взорвать 6 тур ЛЧ сенсацией.

Группа "F" – "Интер" или "Боруссия"?

"Борусиия" очень старалась, "камбечила", но в итоге, после 5 туров, имеет столько же балов, сколько и "Интер" – 7, но проигрывает миланцам в плане личных встреч. Единственный шанс немцев – это "Барселона", которая приедет в "Милан". В первом круге сине-гранатовые обыграли "Интер", но в этот раз подопечным Антонио Конте нужна лишь победа, чтобы пройти в 1/8 финала. 3 жизненно необходимые во многом потому, что "Боруссии" играть со "Славией". Соперник непростой, но ожидать осечку немцев не приходится, все же играют на своем стадионе. Безусловно, встреча "Интера" и "Барселоны" станет одной из центральных в 6 туре – компромиссов ожидать не приходится. Конте хоть и настроен на Серию "А", но выход в плей-офф Лиги Чемпионов явно поднимет кредит доверия к наставнику на новые высоты.

Группа "G" – выйдет ли "Зенит" в плей-офф?

В прошлом туре "Зенит" победил "Лион" и вскочил на второе место в турнирной таблице своего квартета. Точнее, питерский клуб делит это самое место с "Лионом" (по 7 баллов), но находится выше за счет личных встреч. В 6 туре "Зениту" ехать в гости к "Бенфике", которая еще не потеряла шансы на еврокубковую весну. Чтобы зацепится за Лигу Европы, португальцам нужно победить со счетом 2:0 (или больше). Соответственно, легкой прогулке в Лиссабоне ждать не стоит. Но есть еще и "Лион"! Ему предстоит играть с "Лейпцигом", и при определенных раскладах всего то нужно победить, чтобы вскочить на первое место в группе. Нагельсманн и компания это прекрасно понимают, поэтому явно не будут ехать во Францию с тренировочным настроением. И это на руку российской команде. Короче говоря, вариантов достаточно много, но "Зенит" перечеркнет все, если победит. Тогда его место в плей-офф не будет подвергаться сомнению.

Группа "H" – трое на два места

В последнем квартете все еще не понятно, кто займет первое место, и кто выйдет в плей-офф. Понятно только одно – "Лилль" out! И именно поэтому в самом выгодном положении находится "Челси", который имеет 8 баллов, но занимает лишь 3 место из-за отставания в личных встречах с "Валенсией" (испанцы тоже имеют 8 баллов), а не "Аякс", который с 10 баллами возглавляет группу. В последнем туре "аристократы" примут "Лилль" на домашнем стадионе, и их финальные 11 баллов практически не подвергаются сомнению. А вот "Аякс" и "Валенсия" в Амстердаме устроят настоящую зарубу. В первом круге "Божьи сыновья" без проблем победили "летучих мышей " на выезде – 0:3. Посмотрим, что выйдет сейчас. Перед 6 туром фаворитами на выход дальше являются "Аякс" и "Челси".