Чего ждать от сегодняшней онлайн-конференции УЕФА? Практически гарантированный перенос Евро, непонятки с национальными чемпионатами, возможный кризис мирового футбола

Перед УЕФА сейчас очень трудная задача – спасти футбольный сезон в Европе, даже не зная, когда отступит пандемия коронавируса. В таких условиях практически невозможно найти идеальный вариант, который решит все проблемы. Ведь нужно решить, как быть с национальными чемпионатами, еврокубками и самое главное – с Евро-2020. Пока Европа закрыта на карантин, футбольным чиновникам нужно стратегическое решение. Оно должно быть гибким, действенным и реальным. Однако не стоит исключать, что все вполне может провалиться. Специалисты уже посчитали, что в случае невозможности возобновить проведение матчей до 9 мая, то текущий розыгрыш не удастся завершить в любом случае. Вариантов, на самом деле, не так много!

Доиграть текущий сезон – приоритет!

Практически все национальные чемпионаты в Европе приостановлены. Лишь несколько первенств продолжают проводить матчи за закрытыми дверями, но и это ненадолго. Вполне вероятно, что после сегодняшнего заседания УЕФА европейский футбол остановится полностью. В такой ситуации нужно решить, что делать после восстановления нормального положения вещей: как реформировать календарь и втиснуть огромное количество игр в короткий срок, как решить вопрос с контрактами и спонсорскими соглашениями или как распределить квоты на следующий сезон, если не удастся доиграть нынешний. Накануне появилась информация, якобы УЕФА обяжет признать чемпионами текущих лидеров в своих чемпионатах и ​​закрепить нынешнее распределение мест в турнирных таблицах. Однако португальское издание A Bola оперативно связалось с союзом и получило опровержение – навязывать лигам директивное решение никто не планирует. В регламентах большинства национальных ассоциаций прописано, что именно они должны принимать окончательное решение в подобных ситуациях. Но чиновники на местах все же ждут, пока УЕФА предложит унифицированную формулу. Дело в том, что федерации не хотят идти на конфликт со своими клубами (а этого точно не избежать!), они предпочитают иметь официальную рекомендацию от высшей инстанции. Что касается Лиги Европы и Лиги Чемпионов, то все сложнее. Если национальные чемпионаты будут проведены по уплотненным графикам, то "окон" посреди недели практически не будет, а еще не сыграны даже матчи стадии 1/8 финала. Все чаще звучат идеи тоже завершить турниры в упрощенном формате. Речь шла о "баскетбольных" финалах четырех/восьми, и о возможности сократить плей-офф, играя в дальнейшем только по одному матчу на каждой стадии. Но даже близко не удается прийти к общему знаменателю, ведь еврокубки, прежде всего Лига Чемпионов – это огромные деньги, имидж и внимание болельщиков.

Вероятней всего, Евро будет перенесено!

Сегодняшнее заседание УЕФА призвано в первую очередь решить вопрос с чемпионатом Европы 2020. Очевидно, что первенство практически невозможно провести в запланированные даты. Даже если удастся договориться с лигами, чтобы они завершили свои чемпионаты досрочно, а не доигрывая оставшиеся матчи, то есть еще несколько проблем. До сих пор не определены последние четыре участника форума, которые должны получить свои путевки через плей-офф Лиги Наций, поэтому не сформирован окончательный состав участников! Немало команд до сих пор не знают всех своих соперников. Поэтому провести качественную подготовку к турниру не удастся. Еще товарищеские матчи тоже массово отменены. Проводить Евро-2020 в запланированные даты – это согласиться с тем, что он не будет турниром надлежащего уровня. И это только для минимизации финансовых потерь. В Союзе уже оценили приблизительные убытки от возможного переноса и хотят, чтобы лиги, национальные федерации внесли свой вклад в компенсацию расходов, связанных с организацией Евро в незапланированные даты. В частности, одним только лигам суммарно придется заплатить больше 300 млн евро. И в деле переноса тоже есть вопросы. Рассматриваются два основных варианта. Самый простой – провести форум летом 2021, договорившись с ФИФА о переносе Клубного Чемпионата Мира. К тому же реформа этого турнира вполне способствует такому сценарию. Вариант организации чемпионата в ноябре или декабре 2020-го – это очередные сложности. Придется "ломать" еще и следующий сезон в национальных лигах, а это может вызвать сопротивление. Опять же, нельзя жить мечтать о нормальной подготовке участников. Именно поэтому последний вариант изначально считался маловероятным в реализации.

Что сделает ФИФА?

Конечно, от пандемии в футбольном мире больше всего пострадал УЕФА. Союз активно консультируется со специалистами и разрабатывает различные сценарии под разный ход событий с пандемией. Однако окончательное решение невозможно без содействия ФИФА. Ассоциация выпустила видеоролик для болельщиков, призвав сохранять спокойствие и следовать рекомендациям, чтобы предотвратить распространение вируса, но этого слишком мало. Это осознает президент организации Джанни Инфантино. Итальянец постоянно контактирует с УЕФА касательно поиска решений. Основное, что нужно от ФИФА – это согласие перенести упомянутый выше Клубный Чемпионат Мира 2021. Даже само место проведения – Китай – уже делает этот турнир проблематичным. Очевидно, что идею с реформой КЧС придется отложить, но на фоне остальных событий – это очень малая потеря.

Насущный вопрос для ФИФА и УЕФА – это помочь национальным лигам с контрактными ситуациями. В Италии уже говорят, что соглашения футболистов и спонсоров с клубами, которые заканчиваются в конце июня, буду автоматически продлены до 15 июля. Это поможет командам более-менее в нормальных условиях завершить чемпионаты и еврокубки, если розыгрыш удастся восстановить, а Евро-2020 таки перенесут. Всем уже очевидно, что потери от матчей без зрителей и выплаты по телеправам нанесут огромные убытки клубам, поэтому также нужно найти формулу, которая решит справедливость выплат футболистам по контрактам. Ведь в топ-чемпионатах игроки продолжают получать солидную зарплату в условиях, когда клуб ничего не зарабатывает, а рабочий процесс полностью остановлен. Одиозный президент "Брешии" Массимо Челлино уже даже заявил, что правительство должно выплатить компенсацию клубам Серии "А", иначе итальянский футбол ждет катастрофа. Очевидно, что решения, какими бы они ни были, будут очень непростыми и будут не устраивать практически всех. Однако пока вопрос личных амбиций клубов, игроков, лиг и ассоциаций вполне второстепенные. Нужно действовать совместно, чтобы преодолеть один из крупнейших кризисов в истории футбола (да и не только футбола!). В нынешней ситуации очевидно лишь одно: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может гарантировать УЕФА даже приблизительную дату полного контроля над вирусом, и до тех пор, пока этого не произойдет, ничто не гарантировано.