Чех, Алонсо, Рэмзи вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
УЕФА огласил состав символической сборной Лиги Европы по итогам первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы.
В состав команды вошли:
вратарь: Петр Чех ("Арсенал")
защитники: Маркос Алонсо ("Челси"), Сократис Папастатопулос ("Арсенал"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Энзли Мейтленд-Найлз ("Арсенал")
полузащитники: Жедсон Фернандеш ("Бенфика"), Аарон Рэмзи ("Арсенал"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Филип Костич ("Айнтрахт")
нападающие: Гонсалу Пасьенсия ("Айнтрахт"), Жоау Фелиш ("Бенфика")
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