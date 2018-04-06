Чех: "Должны были забивать больше в ворота ЦСКА"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех считает, что счет первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА мог быть еще более крупным.

Напомним, "канониры" победили со счетом 4:1.

"Это была отличная игра. Очевидно, что мы создали много моментов и должны были забивать больше. Особенно во втором тайме, когда мы имели хорошие шансы. Но важно и то, что мы пропустили только один мяч.

У ЦСКА во второй половине встречи было несколько моментов в результате контратак. У них есть очень хорошие игроки, и мы пытались нейтрализовать их сильные качества. Мы попытались забить больше голов, но я думаю, что мы и так создали хороший задел перед ответной встречей", - сказал он.

Не пропустите: Капитуляция армейцев: ЦСКА разгромно проиграл "Арсеналу" в Лондоне. | http://soccernews.ru