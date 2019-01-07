Чех хочет подписать новый контракт с "Арсеналом"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что хочет подписать новый контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает Evening Standard.

Нынешний контракт футболиста заканчивается по завершении нынешнего сезона.



"Сезон длинный, что произойдет в будущем никто не знает, но я очень хочу остаться. Я делаю свою работу и, надеюсь, мы потом все обсудим. Пока у меня нет предложения о новом контракте, но после трансферного окна мы пообщаемся", - сказал Чех.

В текущем сезоне Чех участвовал в 7 матчах, в которых пропустил девять мячей.

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