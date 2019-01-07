Чех хочет подписать новый контракт с "Арсеналом"
Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что хочет подписать новый контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает Evening Standard.
Нынешний контракт футболиста заканчивается по завершении нынешнего сезона.
"Сезон длинный, что произойдет в будущем никто не знает, но я очень хочу остаться. Я делаю свою работу и, надеюсь, мы потом все обсудим. Пока у меня нет предложения о новом контракте, но после трансферного окна мы пообщаемся", - сказал Чех.
В текущем сезоне Чех участвовал в 7 матчах, в которых пропустил девять мячей.
Не пропустите: "Интер" близок к подписанию контракта с лидером "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
2
Судья праздновал голы в ворота "Реала"
-
Пике планирует привлечь Месси в качестве акционера "Андорры"
-
"Зенит" интересуется защитником "Ромы"
-
2
ПСЖ отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала в Кубка Франции побежденному "Понтиви"
-
Чех хочет подписать новый контракт с "Арсеналом"
-
"Барселона" 11 из 13 раз становилась чемпионом, лидируя после первого круга
-
1
В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Кокорина
-
Новый игрок "Реала" поделился впечатлениями о команде
-
"Тоттенхэм" интересуется защитником "Сампдории"
-
"Атлетико" хочет продлить контракт с Облаком
-
Игрок "Челси" Лофтус-Чик из-за травмы выбыл до конца января
-
Самедов будет играть в "Крыльях Советов" до конца сезона
-
"Барселона" планирует заработать на трансферах этим летом
-
Лукаку высказался о новом тренере "МЮ"
-
"Андерлехт" назвал имя нового тренера
-
"Челси" ищет замену Фабрегасу
-
"Ювентус" интересуется игроком "Дженоа"
-
Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" поборются за Вернера
-
"Челси" озвучил цену на Фабрегаса
-
"Ювентус" получил три предложения по Пауло Дибале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10