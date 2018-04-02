Чех может пропустить первый матч с ЦСКА

Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех может не сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА, который состоится 5 апреля.

Футболист повредил пах, из-за чего не принял участия в матче 32-го тура чемпионата Англии со "Сток Сити" (3:0).

"Вчера он проснулся с болью в паху, поэтому со "Стоком" не сыграет. Однако я надеюсь, что он вернётся в строй к четвергу", - сказали в клубе.

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