Вратарь "Арсенала" Петр Чех может стать игроком "Ромы", сообщает The Sun.

Итальянский клуб активно ищет нового голкипера после продажи Алиссона в "Ливерпуль".

Место Чеха в воротах "Арсенала" под вопросом после покупки у "Байера" голкипера сборной Германии Бернда Лено.

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