Чех: "Мы сделали ряд ошибок, а футболисты "Лестера" воспользовались ими"

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Чех: "Мы сделали ряд ошибок, а футболисты "Лестера" воспользовались ими"Вратарь "Арсенала" Петр Чех пообщался с журналистами после игры 1-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (4:3).

По словам именитого голкипера, его команда неплохо начала игру, но затем совершила ряд необязательных ошибок.

"Мы хорошо начали матч. Мы думали, что нам удастся сохранить контроль над ходом встречи. Мы сделали ряд ошибок, а футболисты "Лестера" воспользовались ими. По ходу встречи были непростые моменты – мы уступали в счете. Но я рад, что нам удалось победить, это всегда очень приятно", - сказал он. | http://soccernews.ru

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