Чех намерен остаться в "Арсенале"

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Чех намерен остаться в "Арсенале"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил о намерении остаться в лондонском клубе.

"Могу подтвердить, что был интерес со стороны "Наполи", но моё будущее в "Арсенале". Я не думаю о смене клуба. Сейчас три голкипера борются за место в воротах "канониров", и я готов к этой борьбе" - цитирует 36-летнего стража ворот Football Italia.

В прошлом сезоне Чех сыграл за "Арсенал" 38 матчей и пропустил 52 гола.

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