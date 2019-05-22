Чех не подтвердил возвращение в "Челси"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех отреагировал на слухи, согласно которым он в скором времени займёт пост спортивного директора "Челси".

"Несмотря на сегодняшние новости, как я уже говорил раньше, я приму решение о своём будущем после последней игры. Сейчас моя единственная цель - выиграть Лигу Европы с "Арсеналом", - написал футболист в твиттере.

Напомним, что финал ЛЕ станет последним матчем в карьере легендарного голкипера.

Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год, с командой он выиграл 15 трофеев.

За победу в Лиге Европы "Арсенал" и "Челси" сразятся 29 мая в Баку.

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