Чех - о включении в заявку "Челси": "На 100% готов помочь команде, если будет необходимо"

Теги челсипетер чех

Чех - о включении в заявку "Челси": "На 100% готов помочь команде, если будет необходимо"

Бывший вратарь "Челси" Петр Чех заявил о своей готовности вернуться на поле в случае надобности.

Напомним, что 38-летний футболист завершил карьеру летом 2019 года, однако две недели назад "синие" неожиданно внесли ветерана в заявку на сезон.

"Если бы я не соответствовал уровню АПЛ, это было бы профессиональной ошибкой. Но мы здесь работаем ответственно. Я знаю, что на 100 процентов готов помочь команде, если будет необходимо. Я в хорошей форме, за два месяца тренировок увидел, что сохранил свои качества. Кроме того, я год отдыхал, не играя в футбол. Это действительно придало мне энергии, моё тело восстановилось после 20 лет профессиональной карьеры. Если обстоятельства заставят меня выйти на поле, я готов", - цитирует Чеха Goal.com.

Не пропустите: Голкипер "Челси" Менди повторил рекорд Чеха. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кейн вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ

Кейн вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов