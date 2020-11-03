Чех - о включении в заявку "Челси": "На 100% готов помочь команде, если будет необходимо"

Бывший вратарь "Челси" Петр Чех заявил о своей готовности вернуться на поле в случае надобности.

Напомним, что 38-летний футболист завершил карьеру летом 2019 года, однако две недели назад "синие" неожиданно внесли ветерана в заявку на сезон.

"Если бы я не соответствовал уровню АПЛ, это было бы профессиональной ошибкой. Но мы здесь работаем ответственно. Я знаю, что на 100 процентов готов помочь команде, если будет необходимо. Я в хорошей форме, за два месяца тренировок увидел, что сохранил свои качества. Кроме того, я год отдыхал, не играя в футбол. Это действительно придало мне энергии, моё тело восстановилось после 20 лет профессиональной карьеры. Если обстоятельства заставят меня выйти на поле, я готов", - цитирует Чеха Goal.com.

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