Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

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Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Вратарь "Арсенала" Петр Чех объявил о том, что по окончании сезона завершит карьеру. Об этом игрок написал в твиттере.

"Этот сезон будет 20 для меня в качестве профессионального футболиста. Я думаю сейчас как раз тот момент, когда можно завершить карьеру. Я в ПАЛ 15 лет и чувствую, что достиг всего, о чем мечтал. Однако я продолжу стараться в "Арсенале", чтобы выиграть еще один трофей", - написал Чех.

36-летний футболист участвовал в 124 играх за сборную Чехии. Он является рекордсменом на по количеству сыгранных матчей за национальную команду.

В текущем сезоне голкипер провёл в чемпионате Англии 7 встреч, в которых пропустил 9 мячей.

Не пропустите:Чех хочет подписать новый контракт с "Арсеналом"| http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Хороший кипер,считаю его лучшим вратарём в истории АПЛ,люди которые сосали молоко,когда Чех ЛЧ выигрывал с АПЛ и получал Золотую перчатку!Спасибо тебе,танкист!

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