Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Вратарь "Арсенала" Петр Чех объявил о том, что по окончании сезона завершит карьеру. Об этом игрок написал в твиттере.
"Этот сезон будет 20 для меня в качестве профессионального футболиста. Я думаю сейчас как раз тот момент, когда можно завершить карьеру. Я в ПАЛ 15 лет и чувствую, что достиг всего, о чем мечтал. Однако я продолжу стараться в "Арсенале", чтобы выиграть еще один трофей", - написал Чех.
36-летний футболист участвовал в 124 играх за сборную Чехии. Он является рекордсменом на по количеству сыгранных матчей за национальную команду.
В текущем сезоне голкипер провёл в чемпионате Англии 7 встреч, в которых пропустил 9 мячей.
Не пропустите:Чех хочет подписать новый контракт с "Арсеналом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11