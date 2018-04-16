Чех оценил потенциал Головина

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Чех оценил потенциал Головина

Вратарь "Арсенала" Петр Чех оценил потенциал полузащитника ЦСКА Александра Головина.

"Головин показал, что способен отлично играть в атаке, он хорошо владеет мячом и очень техничен. Считаю, он достаточно качественный игрок. Что касается его будущего - на мой взгляд, всё в его руках. Только ему решать, в какую сторону повернуть карьеру, и только от него зависит, насколько успешно она будет развиваться" - сказал Чех.

Напомним, что СМИ сватают Головина в том числе в "Арсенал".  

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