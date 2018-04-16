Чех оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

Голкипер "Арсенала" Петр Чех считает, что у сборной России есть неплохие шансы выступить достойно на Чемпионате Мира-2018.

"Думаю, что у сборной России неплохие шансы достойно выступить на Чемпионате Мира, особенно с учетом того, что турнир будет носить для нее статус домашнего. Для любого игрока это особенные чувства, когда он может сыграть на столь крупном международном соревновании в родных стенах, при своих болельщиках. Это должно помочь вашей команде. Хотя, с другой стороны, это может и увеличить психологическое давление на футболистов, ведь в подобных условиях степень ответственности повышается. Посмотрим, что получится в итоге. Лично я считаю, что у России очень хорошая команда и она сможет хорошо показать себя на мундиале", - сказал он.

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