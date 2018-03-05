Чех остался недоволен своей игрой в матче с "Брайтоном"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех считает себя виноватым в поражении команды в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:2).

"Если вы хотите выиграть матч в лучшей лиге мира, то ваш вратарь не должен пропускать два таких гола, как я пропустил сегодня. Это просто невозможно", – написал Чех в своем твиттере.

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