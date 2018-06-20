Чех отказался переходить в итальянский топ-клуб

Чешский вратарь "Арсенала" Петр Чех не перейдет в "Наполи", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, голкипер отказал итальянскому клубу, так как намерен остаться в Премьер-лиге. Стоит отметить, что Чеха в "Наполи" звал лично главный тренер команды Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в "Челси".

Стоит отметить, что "Арсенал" купил немецкого вратаря Бернда Лено, поэтому место Чеха в основе "канониров" теперь находится под угрозой.

В минувшем сезоне 36-летний Чех провел за "Арсенал" 38 матчей во всех турнирах и пропустил 52 гола.

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