Чех поделился впечатлениями от поражения "Арсенала" в финале Лиги Европы

Голкипер "Арсенала" Петр Чех рассказал, что думает о поражении своей команды в финале Лиги Европы (4:1). Об этом пишет BBC.

Футболист выступает в клубе с 2004 по 2015 года.

"Я очень горжусь тем, как я сыграл, так как, когда проводишь последний матч в карьере именно в финале, испытываешь большое давление и сталкиваешься со спекуляцией.

Мне пришлось потрудится. Я сделал все возможно и ни о чем не жалею, мы трудились, но остались ни с чем. Команда не заслужила такого итога.

Я всегда говорил, что хочу выиграть трофей, думал о нем", - сказал Чех.

Напомним, этот матч был последним для Чеха в составе "Арсенала". Ранее сообщалось, что летом он будет назначен спортивным директором "Челси".

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