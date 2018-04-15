Чех подвел итоги матча с "Ньюкаслом"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех прокомментировал поражение от "Ньюкасла" (1:2).

"При счете 1:0 мы контролировали ситуацию и действовали очень хорошо. Наша команда старалась забить первый гол в игре и победный. Но после перерыва мы создавали недостаточно.

Второй гол подытожил нашу игру на выезде в этом сезоне. Мы допустили ряд ошибок, и они привели к пропущенному голу" - приводит слова Чеха ВВС.

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