Чех подвел итоги матча с "Ньюкаслом"

Теги арсенал лондонпетер чехньюкасл юнайтед

Чех подвел итоги матча с "Ньюкаслом"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех прокомментировал поражение от "Ньюкасла" (1:2).

"При счете 1:0 мы контролировали ситуацию и действовали очень хорошо. Наша команда старалась забить первый гол в игре и победный. Но после перерыва мы создавали недостаточно.

Второй гол подытожил нашу игру на выезде в этом сезоне. Мы допустили ряд ошибок, и они привели к пропущенному голу" - приводит слова Чеха ВВС.

Смотрите также обзор матча "Ньюкасл" - "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов