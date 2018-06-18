Чех попал в сферу интересов итальянского гранда

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Чех попал в сферу интересов итальянского грандаГолкипер лондонского "Арсенала" Петер Чех попал в сферу интересов итальянского гранда, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, в подписании 36-летнего вратаря "канониров" заинтересован "Наполи". Неаполитанцы планируют договориться с лондонским клубом об аренде чешского ветерана.

В завершившемся сезоне Чех пропустил 52 мяча в 38 матчах за "Арсенал".

Напомним, лидер "Наполи" определился со своим будущим. | soccernews.ru

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