Чех прокомментировал свой дебют в хоккее

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Чех прокомментировал свой дебют в хоккее

Известный чешский вратарь Петр Чех поделился впечатлениями от своего дебюта в хоккее в составе полупрофессионального английского клуба "Гилфорд Феникс".

"У меня было что-то вроде мечты детства - сыграть в хоккей один матч. И она осуществилась. У меня это уже никто не отнимет, и это здорово", - цитирует 37-летнего футболиста Sky Sports.

Напомним, что Чеха признали лучшим игроком матча против "Свиндон Уайлд Кэтс". Он пропустил две шайбы, однако в серии буллитов отразил решающий удар.

В течение футбольной карьеры голкипер выступал за "Арсенал", "Челси", "Ренн", "Спарту" и "Хмел".

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