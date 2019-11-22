Чех прокомментировал высокие штрафы в "Челси", установленные Лэмпардом

Бывший голкипер "Челси" Петр Чех высказался по поводу высоких штрафов в клубе, которые установил Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает The Guardian.

"У нас всегда были огромные штрафы в клубе. Для некоторых это удивительно.

Преданность работе и уважение к правилам очень важны. Ты можешь не иметь таланта, но прийти вовремя ты способен..

Это не пугает футболистов, это напоминает о дисциплине", - сказал Чех.

"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 26 очков.

А еще: Абрамович передумал продавать "Челси"| http://soccernews.ru