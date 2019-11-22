Чех прокомментировал высокие штрафы в "Челси", установленные Лэмпардом
Бывший голкипер "Челси" Петр Чех высказался по поводу высоких штрафов в клубе, которые установил Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает The Guardian.
"У нас всегда были огромные штрафы в клубе. Для некоторых это удивительно.
Преданность работе и уважение к правилам очень важны. Ты можешь не иметь таланта, но прийти вовремя ты способен..
Это не пугает футболистов, это напоминает о дисциплине", - сказал Чех.
"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 26 очков.
А еще: Абрамович передумал продавать "Челси"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7