Чех пропустил от "Ливерпуля" 30 голов - больше, чем от любого другого клуба

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 4:0.

Четвертый гол хозяев стал 30-м пропущенным для вратаря "канониров" Петра Чеха в матчах против мерсисайдцев.

Стоит отметить, что 35-летний Чех пропустил от "Ливерпуля" больше, чем от любого другого клуба.

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