Чех рассказал, как он хочет завершить карьеру

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Чех рассказал, как он хочет завершить карьеру
Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил, что он надеется выиграть Лигу Европы перед завершением карьеры.

"Выигрыш Лиги Европы стал бы идеальным вариантом для завершения карьеры. Этот трофей стал бы хорошей памятью для футболистов. К тому же, "Арсенал" получит путевку в Лигу Чемпионов", - приводит слова Чеха The Telegraph.

В 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" сыграет с белорусским БАТЭ. Первый матч состоится завтра, 14 февраля.

Напомним, что 36-летний Чех ранее заявил об завершении карьеры по окончании карьеры.

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