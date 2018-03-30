Чех рассказал, почему в свое время он выбрал "Арсенал"

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Чех рассказал, почему в свое время он выбрал "Арсенал"

Вратарь "Арсенала" Петер Чех рассказал, чего он хотел добиться в стане "канониров".

"Главным решением была задача вернуть титул. "Арсенал" никогда не побеждал в Лиге Чемпионов. Это была другая часть. Я выиграл все, что можно, с "Челси", так почему бы мне не попробовать сделать то же самое с "Арсеналом".

Это было моей мотивацией и до сих пор ею остается. Каждый день я иду на работу и делаю все возможное, потому что считаю, что это достижимо" - приводит слова Чеха Tribalfootball.

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