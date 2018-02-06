Чех рискует пропустить матч с "Тоттенхэмом"

Участие вратаря "Арсенала" Петра Чеха в матче 27-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" находится под вопросом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 35-летний страж ворот, вероятнее всего, не успеет восстановиться к дерби после травмы икроножной мышцы, полученной в недавнем поединке с "Эвертоном".

Напомним, что матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" состоится 10 февраля в 15:30 по московскому времени.

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