Чех установил личный антирекорд

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Чех установил личный антирекорд

Вратарь "Арсенала" Петр Чех пропустил гол от форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в матче 27-го тура АПЛ.

Таким образом, как сообщает Opta, 35-летний страж ворот установил личный антирекорд, не сумев "отстоять на ноль" в девяти играх Премьер-лиги подряд.

Всего в этом сезоне Чех сыграл за "Арсенал" 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 37 голов.

Не пропустите: Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров северолондонского дерби. | http://soccernews.ru

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