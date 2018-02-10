Чех установил личный антирекорд

Вратарь "Арсенала" Петр Чех пропустил гол от форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в матче 27-го тура АПЛ.

Таким образом, как сообщает Opta, 35-летний страж ворот установил личный антирекорд, не сумев "отстоять на ноль" в девяти играх Премьер-лиги подряд.

Всего в этом сезоне Чех сыграл за "Арсенал" 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 37 голов.

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