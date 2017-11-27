Чех верит в чемпионство "Арсенала"

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Чех верит в чемпионство "Арсенала"

Вратарь "Арсенала" Петер Чех продолжает верить в чемпионство лондонского клуба.

"Необходимо проводить матч за матчем и не думать так уж много о том, что происходит с командой. Ведь только когда выигрываем, мы сохраняем шансы, так что необходимо держать в голове только мысли о победе. Впереди еще много матчей, которые предстоит сыграть, и много очков, которые можно заработать. Цели не достигаются спустя 13 игр, их будет больше.

Мы победим в своем матче, а потом посмотрим, как дела у других. Если наши конкуренты продолжат побеждать, мы не сможем их догнать, но в первую очередь нужно убедиться, что мы выиграли в своем матче, и только потом смотреть по сторонам" - приводит слова Чеха Sky Sports.

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5 Тоттенхэм 13 24
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7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
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