Чех вернется в "Челси" на руководящую должность

Вратарь "Арсенала" Петр Чех вернется в "Челси" и займет должность спортивного директора, сообщает Sky Sports.

Напомним, что Чех завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

37-летний Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 годы. В составе "аристократов" он четыре раза становился чемпионом Англии, четырежды завоевал Кубок Англии, трижды Кубок Лиги, дважды Суперкубок Англии, а также выигрывал Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

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