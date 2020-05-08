Чех: "Второй сезон в "Челси" я провёл со сломанными плечами"
Бывший вратарь лондонского "Челси" Петр Чех рассказал, как ему пришлось играть, несмотря на две тяжёлые травмы.
"Я никогда ранее об этом не говорил. В середине моего первого сезона в "Челси" я получил разрыв суставной губы плеча, но продолжил играть до конца сезона. Думал, за лето всё пройдёт. Как бы не так! Во втором сезоне у меня были серьёзные проблемы с плечом, я старался беречь его. И тут я получил абсолютно такую же травму, только другого плеча. Я провёл свой второй сезон со сломанными плечами!
Я пытался снять боль перед матчами и найти способ правильно тренироваться, чтобы чувствовать себя лучше. Думал об операции, но не хотел пропускать ЧМ-2006 в Германии. Никто не знал, сколько времени потребуется на восстановление. После Чемпионата Мира меня наконец прооперировали. Я вернулся быстро и наслаждался играми, не испытывая боли при движении", - приводит слова экс-голкипера официальный сайт "синих".
37-летний Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год и выиграл с командой 15 трофеев.
Не пропустите: Банда преступников ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца "Лестера". | http://soccernews.ru
главное
-
РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы
-
"Реал" надолго теряет Йовича
-
РФС может провести мини-турнир за право выступать в РПЛ, если сезон не будет доигран
-
Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче
-
Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник Путина
Лента новостей
-
В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус
-
2
"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро
-
РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы
-
Ловчев рассказал, почему не любит Карпина
-
"РБ Лейпциг" продлил контракт с основным защитником
-
3
"Барселона" пообещала Лаутаро место в стартовом составе
-
"Реал" надолго теряет Йовича
-
3
"Барселона" опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина
-
Сёмин прокомментировал решение увеличить количество замен в матчах
-
Чех: "Второй сезон в "Челси" я провёл со сломанными плечами"
-
Геркус предположил, как изменится российский трансферный рынок после кризиса
-
Овчинников - о Смородской: "Можно считать, что она Лунтик"
-
Матич высказался о Моуринью
-
РФС может провести мини-турнир за право выступать в РПЛ, если сезон не будет доигран
-
"Интер" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Названа сумма, которую потеряют клубы РПЛ из-за кризиса
-
Каррера отреагировал на возобновление тренировок в АЕКе
-
Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче
-
СМИ: в "Локомотиве" пока не приняли решение о смене главного тренера
-
Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии на проведение матчей Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18