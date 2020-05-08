Чех: "Второй сезон в "Челси" я провёл со сломанными плечами"

Бывший вратарь лондонского "Челси" Петр Чех рассказал, как ему пришлось играть, несмотря на две тяжёлые травмы.

"Я никогда ранее об этом не говорил. В середине моего первого сезона в "Челси" я получил разрыв суставной губы плеча, но продолжил играть до конца сезона. Думал, за лето всё пройдёт. Как бы не так! Во втором сезоне у меня были серьёзные проблемы с плечом, я старался беречь его. И тут я получил абсолютно такую же травму, только другого плеча. Я провёл свой второй сезон со сломанными плечами!

Я пытался снять боль перед матчами и найти способ правильно тренироваться, чтобы чувствовать себя лучше. Думал об операции, но не хотел пропускать ЧМ-2006 в Германии. Никто не знал, сколько времени потребуется на восстановление. После Чемпионата Мира меня наконец прооперировали. Я вернулся быстро и наслаждался играми, не испытывая боли при движении", - приводит слова экс-голкипера официальный сайт "синих".

37-летний Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год и выиграл с командой 15 трофеев.

Не пропустите: Банда преступников ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца "Лестера". | http://soccernews.ru