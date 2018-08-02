Чех выигрывает серию: "Арсенал" по пенальти берет верх над "Челси"

В среду вечером лондонские "Арсенал" и "Челси" отрепетировали старт в Премьер-лиге. Команды провели очную встречу на стадионе "Авива" в столице Ирландии – Дублине в рамках Международного кубка чемпионов. Для "канониров" это был третий и последний матч на турнире, а вот "аристократы" играли во второй раз. Поединок грандов английского футбола аншлага не собрал, но и пустыми трибуны также не выглядели.

А посмотреть было на что, особенно в первом тайме. Несмотря на то, что игра началась в спокойном темпе, счет был открыт уже на 5-й минуте. Убежали футболисты "Челси" в свою первую атаку и после удара Фабрегаса с 25-ти метров заработали угловой. А далее Сеск выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Рюдигер мощным ударом головой отправил мяч точно в правый нижний угол ворот, без каких-либо шансов для Чеха – 0:1.

Гол явно придал игре скорости, и моменты с достаточной регулярностью стали появляться у ворот обеих команд. Причем по истечению 10 минут встречи команда Маурицио Сарри имела отличную возможность удвоить преимущество. Хадсон-Одои на скорости ворвался на левый край штрафной площади "канониров", где его за ногу зацепил Бельерин – пенальти. К мячу подошел Мората и пробивал на силу низом, но Чех среагировал на удар, успел сложиться, и парировал мяч на угловой.

Реабилитироваться испанский форвард мог в середине тайма. В быстрой контратаке Мората врывался в штрафную площадку соперника по левому краю и пробивал по воротам, однако Чех ногой сумел парировать мяч, направлявшийся в дальний нижний угол ворот.

Только после этого "Арсеналу" удалось более-менее ответить сопернику, ибо первые 30-35 минут игры у "канониров" не получалось ровным счетом ничего. Сравнивать счет мог Обамеянг. С правого фланга прошла прострельная передача в район дальнего угла вратарской площади, где Пьеру-Эмерику не хватило чуть-чуть, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в сетку ворот.

Вскоре отличный шанс для взятия ворот имел Колашинац. Смит в чужой штрафной площади красиво отдавал пас пяткой защитнику "канониров", который выскакивал практически один на один с Кабальеро, но аргентинский вратарь в жестком подкате сумел выбить мяч из-под ног соперника.

А всем моментам момент случился в самой концовке первого тайма. В ходе быстрой контратаки Хадсон-Одои с левого края вывалился на свидание с Чехом, пробивал низом, но Петр сумел ногой задеть мяч после удара соперника, после чего Мустафи успел с линии ворот вынести мяч за пределы поля.

После столь бурной первой половины матча, стартовый отрезок второго тайма выглядел очень блеклым. За 20 минут игры отметились разве что игроки "Челси", опасно разыграв угловой. Но Рюдигеру не удалось во второй раз в этой встрече поразить ворота "Арсенала". Темп игры начал меняться после выхода на замену в составе "канониров" Ивоби и Ляказетта. Этой парочке атакующих футболистов удалось не только перевести игру на половину поля "аристократов", но и растранжирить ряд голевых моментов.

На 77-й минуте Ляказетт в буквальном смысле слова продрался по левому флангу в штрафную, ворвался в штрафную и крутил мяч в дальний угол. Но сфера предательски пролетела рядом со штангой. Спустя несколько минут уже Ивоби замыкал прострельную передачу с фланга, но Булка сыграл выше всяких похвал. И, наконец, на третьей компенсированной минуте "Арсеналу" все же удалось сравнять счет. Угловой на правом фланге заработали подопечные Эмери, мяч был разыгран накоротке, после чего Нелсон мощно прострелил вдоль ворот, и эту передачу замкнул Ляказетт – 1:1. До победы команда Сарри не смогла продержаться каких-то секунд 20-25.

Послематчевая серия пенальти шла с голами первые 10 ударов. Но как только команды стали бить до промаха, полузащитник "канониров" Лофтус-Чик не справился с волнением и проиграл дуэль Чеху. В составе "Арсенала" победную точку поставил Ивоби – команда Унаи Эмери на мажорной ноте завершает выступления на Международном кубке чемпионов.

"Арсенал" – "Челси" – 1:1, пен. 6:5

Голы: Рюдигер, 5 – 0:1. Ляказетт, 90+3 – 1:1.

Послематчевые пенальти: Дринкуотер – 0:1. Ляказетт – 1:1. Абрахам – 1:2. Нелсон – 2:2. Мозес – 2:3. Гюэндузи – 3:3. Эмерсон – 3:4. Мэйтленд-Найлс – 4:4. Лукас – 4:5. Озил – 5:5. Лофтус-Чик – 5:5 (вратарь). Ивоби – 6:5.

Нереализованный пенальти: Мората, 15 (вратарь).

"Арсенал": Чех, Сократис, Колашинац (Мэйтленд-Найлс, 70), Мустафи, Бельерин (Чемберс, 79), Озил, Смит (Ивоби, 63), Мхитарян (Нелсон, 73), Эль-Ненни, Гюэндузи, Обамеянг (Ляказетт, 72).

"Челси": Кабальеро (Булка, 78), Аспиликуэта (Дзаппакоста, 63), Рюдигер (Ампаду, 63), Давид Луис (Кристенсен, 46), Алонсо (Эмерсон, 63), Жоржиньо (Бакайоко, 78), Хадсон-Одои (Лукас, 85), Педро (Мозес, 63), Баркли (Лофтус-Чик, 78), Фабрегас (Дринкуотер, 46), Мората (Абрахам, 63).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Арсенал" – "Челси" – 1:1, пен. 6:5 (обзор)