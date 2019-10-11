Чехия добыла победу над Англией, Черногория и Болгария победителя не выявили

В отборочном раунде Евро-2020 сборная Англии уступила Чехии, а Черногория и Болгария разошлись миром.

Англия (12 очков) продолжает лидировать в группе А, но Чехия (12) сравнялась с ними по очкам. Однако при этом у "трех львов" есть игра в запасе. Сборная Косово (8) идет третьей, замыкают группу Болгария (3) и Черногория (3).

Чехия - Англия 2:1

Голы: Кейн (пен), 5 - 0:1, Брабец, 9 - 1:1, Ондрашек, 85 - 2:1

Чехия: Вацлик, Брабец, Боржил, Цоуфал, Челюстка, Масопуст, Янкто (Копиц, 83), Соучек, Дарида, Крал, Шик (Ондрашек, 65).

Англия: Пикфорд, Кин, Магуайр, Роуз, Триппьер, Райс, Санчо (Рэшфорд, 73), Хендерсон, Маунт (Баркли, 72), Стерлинг, Кейн.



Черногория - Болгария 0:0

Черногория: Петкович, Лагатор, Симич, Савич (Косович, 39), Секулич, Вукчевич, Марушич, Больевич, Хакшабанович (Миркович, 82), Йовович (Янкович, 67), Бечирай.

Болгария: Илиев, Попов (Костадинов, 63), Димитров, Занев, Малинов, Иванов, Пашов, Краев, Вандерсон (Карагарен, 77), Марселиньо (Иса, 70), Недялков.

Читайте также: Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль. | http://soccernews.ru