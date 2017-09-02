Чехия – Германия - 1:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча квалификации ЧМ-2018 между сборными Чехии и Германии.
Не пропустите: В шаге от Мундиаля: Германия вырывает победу над Чехией. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|7
|16
|2
|Швеция
|7
|13
|3
|Болгария
|7
|12
|4
|Нидерланды
|7
|10
|5
|Беларусь
|7
|5
|6
|Люксембург
|7
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|7
|21
|2
|Португалия
|7
|18
|3
|Венгрия
|7
|10
|4
|Фарерские острова
|7
|5
|5
|Андорра
|7
|4
|6
|Латвия
|7
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|6
|18
|2
|Северная Ирландия
|7
|16
|3
|Чехия
|6
|9
|4
|Норвегия
|7
|7
|5
|Азербайджан
|7
|7
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|6
|12
|2
|Ирландия
|6
|12
|3
|Уэльс
|6
|8
|4
|Австрия
|6
|8
|5
|Грузия
|6
|3
|6
|Молдова
|6
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|7
|16
|2
|Черногория
|7
|13
|3
|Дания
|7
|13
|4
|Румыния
|6
|6
|5
|Армения
|6
|6
|6
|Казахстан
|7
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Словакия
|7
|15
|2
|Англия
|6
|14
|3
|Шотландия
|7
|11
|4
|Словения
|7
|11
|5
|Литва
|7
|5
|6
|Мальта
|6
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|6
|16
|2
|Италия
|6
|16
|3
|Албания
|6
|9
|4
|Израиль
|6
|9
|5
|Македония
|6
|3
|6
|Лихтенштейн
|6
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|7
|19
|2
|Греция
|7
|13
|3
|Босния и Герцеговина
|7
|11
|4
|Кипр
|7
|10
|5
|Эстония
|7
|5
|6
|Гибралтар
|7
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|6
|13
|2
|Исландия
|6
|13
|3
|Турция
|6
|11
|4
|Украина
|6
|11
|5
|Финляндия
|6
|1
|6
|Косово
|6
|1