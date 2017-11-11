Чехия и Македония побеждают в товарищеских матчах
Завершились ещё два товарищеских матча. Сборная Чехии минимально обыграла Катар, а национальная команда Македонии взяла верх над Норвегией.
Катар – Чехия - 0:1
Гол: Барак, 15 - 0:1.
Катар: Аль-Хаджри, Будиаф, Муса, Али, Аль-Рави, Салим (Хассан, 67), Омер, Афиф, Али, Мохаммад (Мунтари, 76), Халид.
Чехия: Павленка, Боржил, Калас, Цоуфал, Симич, Гушбауэр (Янкто, 62), Барак (Соучек, 74), Гоуска (Грубы, 46), Сикора (Копиц, 46), Климент (Шурал, 46), Фалта (Фридек, 62).
Македония – Норвегия - 2:0
Голы: Пандев, 43 - 1:0, Маркоски, 90 - 2:0.
Македония: Димитриевски, Зайков, Ристевски, Ристовски, Велкоски, Спировски, Барди (Николов, 76), Алиоски (Маркоски, 89), Трайковски (Хасани, 58), Пандев (Тричковски, 69), Радески (Тошевски, 84).
Норвегия: Грютебуст, Свенссон, Вальсвик, Мелинг, Линнес (Дэли, 46), Хенриксен, Нордтвейт, Сельнэс (Эльюнусси, 75), Эдегор (Торсби, 69), Серлот (Киркеволд, 46), Камара (Троннсен, 79).
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