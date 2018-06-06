Чехия минимально обыграла Нигерию

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Чехия минимально обыграла НигериюСборная Чехии в товарищеском матче оказалась сильнее команды Нигерии.

Чехия - Нигерия - 1:0

Гол: Калас, 25 - 1:0.

Чехия: Вацлик (Павленка, 46), Калас, Сухи, Югас, Цоуфал, Хюсбауэр (Горава, 65), Соучек (Травник, 65), Барак, Янкто (Борил, 79), Шурал (Копиц, 84), Шик (Крменчик, 69).

Нигерия: Узохо, Балогун, Трост-Эконг, Огу, Шеху (Эбуэхи, 46), Ивоби, Оби Микел (Ихеаначо, 80), Ндиди, Идову (Элдерсон, 69), Мозес (Муса, 79), Игало (Точукву, 69).

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