Чехия обыграла Шотландию в матче Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы сборная Чехии добилась победы над командой Шотландии со счетом 2:0.
Победу чехам принес Патрик Шик, который оформил дубль.
Шотландия – Чехия - 0:2 (0:1)
Голы: Шик, 42 - 0:1, Шик, 52 - 0:2
Шотландия: Маршалл, Робертсон, Хендри (Макгрегор, 67), Купер, О’Доннелл (Форрест, 79), Макгинн, Армстронг (Фрэйзер, 67), Кристи (Адамс, 46), Мактомини, Хэнли, Дайкс (Нисбет, 79).
Чехия: Вацлик, Калас, Цоуфал, Боржил, Челюстка, Дарида, Янкто (Гложек, 72), Соучек, Масопуст (Выдра, 72), Крал (Голеш, 67), Шик.
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