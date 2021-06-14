Чехия обыграла Шотландию в матче Евро-2020

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Чехия обыграла Шотландию в матче Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы сборная Чехии добилась победы над командой Шотландии со счетом 2:0. 

Победу чехам принес Патрик Шик, который оформил дубль.

Шотландия – Чехия - 0:2 (0:1)
Голы: Шик, 42 - 0:1, Шик, 52 - 0:2 

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Хендри (Макгрегор, 67), Купер, О’Доннелл (Форрест, 79), Макгинн, Армстронг (Фрэйзер, 67), Кристи (Адамс, 46), Мактомини, Хэнли, Дайкс (Нисбет, 79).

Чехия: Вацлик, Калас, Цоуфал, Боржил, Челюстка, Дарида, Янкто (Гложек, 72), Соучек, Масопуст (Выдра, 72), Крал (Голеш, 67), Шик.

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