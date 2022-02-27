Чехия отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022
Фото: инстаграм Чешского футбольного союза/Автор неизвестен
Пресс-служба Чешского футбольного союза на официальном сайте объявила, что сборная Чехии не будет играть с национальной командой России в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Чешский футбольный союз одобрил решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не сыграет с Россией в квалификации ЧМ-2022", – говорится в сообщении.
Ранее играть с Россией отказались сборные Польши и Швеции.
Причиной является проведение Россией специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.
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