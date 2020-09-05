Чехия победила в гостях Словакию, Шотландия и Израиль обменялись голами и другие итоги матчей Лиги наций

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Чехия победила в гостях Словакию, Шотландия и Израиль обменялись голами и другие итоги матчей Лиги наций

Сборная Словакии проиграла Чехии в рамках Лиги наций. 

Румыния - Северная Ирландия - 1:1 (1:0)

Голы: Пушкаш, 25 - 1:0, Уайт, 86 - 1:1.

Румыния: Тэтэрушану, Кирикеш, Тошка, Максим, Станчу, Хаджи (Крецу, 55), Чикылдэу (Нистор, 73), Банку, Алибек, Пушкаш, Ханка (Неделчару, 86).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр, Льюис, Баллард (Смит, 90+1), Дэйвис, Магеннис, Эванс (Лафферти, 76), Даллас, Сэвилл, Вашингтон (Уайт, 65).

Италия - Босния и Герцеговина - 1:1 (0:0)

Голы: Джеко, 57 - 0:1, Сенси, 67 - 1:1.

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Бираги, Ачерби, Флоренци, Барелла, Пеллегрини (Кин, 86), Сенси, Инсинье, Белотти (Иммобиле, 73), Кьеза (Дзаньоло, 71).

Босния и Герцеговина: Шехич, Шуньич, Колашинац, Саничанин, Ципетич, Вишча (Милошевич, 86), Цимирот, Гояк, Хаджиахметович (Чивич, 83), Джеко, Ходжич (Бешич, 77).

Словакия - Чехия - 1:3 (0:0)

Голы: Цоуфал, 48 - 0:1, Дочкал, 53 (с пенальти) - 0:2, Крменчик, 86 - 0:3, Шранц, 88 - 1:3.

Словакия: Грейф, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Куцка, Лоботка, Хрошовски, Дуда (Зреляк, 17), Гараслин, Штетина (Вальент, 32), Боженик (Шранц, 65).

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дочкал, Дарида, Янкто (Провод, 68), Масопуст (Шевчик, 86), Крал, Гложек (Крменчик, 72).

Шотландия - Израиль - 1:1 (1:0)

Голы: Кристи, 45 (с пенальти) - 1:0, Захави, 73 - 1:1.

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Тирни, Маккенна, Форрест, Джэк, Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 80), Кристи, Мактоминэй, Дайкс (Берк, 74).

Израиль: Марсиано, Тавата, Тиби, Даса, Эльхамед, Натхо, Захави, Биттон, Перец (Коэн, 72), Даббур (Вайссман, 79), Соломон (Глазер, 90).

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