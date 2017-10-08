Чехия разгромила Сан-Марино, Норвегия победила Северную Ирландию

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Чехия разгромила Сан-Марино, Норвегия победила Северную Ирландию

Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018. Чехия на своем поле не оставила никаких шансов Сан-Марино, Норвегия дома была сильнее Северной Ирландии.

Чехия – Сан-Марино - 5:0 (3:0)
Голы: Крменчик, 8 - 1:0, Крменчик, 23 - 2:0, Копиц, 27 - 3:0, Новак, 71 - 4:0, Кадлец, 83 - 5:0

Чехия: Коубек, Калас, Кадержабек, Люфтнер, Новак, Дарида, Янкто, Копиц (Сикора, 63), Дочкал, Барак (Кадлец, 70), Крменчик (Климент, 63).

Норвегия – Северная Ирландия - 1:0 (0:0)
Гол: Брант, 71 (автогол) - 1:0

Норвегия: Нюланд, Свенссон, Региниуссен, Мелинг, Берге, Нордтвейт, Юхансен (Линнес, 88), Эльюнусси (Эльюнусси, 72), Хенриксен (Сельнэс, 83), Серлот, Тофт-Содерлунд.

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Эванс, Маколи, Дэвис, Брант, Норвуд (Сэвилл, 46), Эванс (Фергюсон, 79), Даллас, Уошингтон (Лаферти, 69), Мадженнис.

Положение команд: Германия - 30, Северная Ирландия - 19, Чехия - 15, Норвегия - 13, Азербайджан - 10, Сан-Марино - 0.

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