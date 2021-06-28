Чехия сенсационно выбила Нидерланды, а Бельгия минимально обыграла чемпиона Европы: результаты Евро-2020 за 27 июня

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Чехия сенсационно выбила Нидерланды, а Бельгия минимально обыграла чемпиона Европы: результаты Евро-2020 за 27 июняФото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Чехия в большинстве сенсационно обыграла сборнюу Нидерландов и вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится со сборной Дании. Бельгия благодаря красивому голу Торгана Азара минимально обыграла действующий чемпионов Европы Португалию и вышла на сборную Италии в 1/4 финала чемпионата Европы.

Чемпионат Европы | 1/8 финала

Нидерланды - Чехия - 0:2

Голы: 0:1 – 68 Голеш, 0:2 – 80 Шик.

Нидерланды – Стекеленбург, Думфрис, де Врей, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81), де Рон (Вегорст, 73), де Йонг, Вейналдум, де Лигт, Мален (Промес, 57), Депай.

Чехия – Вацлик, Калас, Челюстка, Цоуфал, Кадержабек, Барак (Садилек, 90), Голеш (Крал, 86), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Шевчик (Гложек, 85), Шик (Крменчик, 90).

Бельгия - Португалия - 1:0

Гол: 1:0 – 42 Азар.

Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Азар, Тилеманс, Азар (Карраско, 87), Витцель, де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку.

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Диогу Далот, Рубен Диаш, Геррейру, Пальинья (Данилу Перейра, 78), Моутинью (Жоау Феликс, 56), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 56), Саншеш (Сержиу Оливейра, 78), Диогу Жота (Андре Силва, 70), Роналду.

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