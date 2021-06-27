Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020

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Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Сборная Чехии в большинстве обыграла Нидерланды благодаря голам Холеша и Шика.

Чемпионат Европы | 1/8 финала

Нидерланды - Чехия - 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 68 Голеш, 0:2 – 80 Шик.

Нидерланды – Стекеленбург, Думфрис, де Врей, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81), де Рон (Вегорст, 73), де Йонг, Вейналдум, де Лигт, Мален (Промес, 57), Депай.

Чехия – Вацлик, Калас, Челюстка, Цоуфал, Кадержабек, Барак, Голеш, Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Шевчик, Шик.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот до чего довела Де Йонга,Депая и Де Лигта эта котовасия с каталонцами!Нидерланды - сегодня проиграли ,угадаете с 3 раз из-за кого,?Верно - маразм и плоскостопие Лео Месси!Де Йонг - нахватался от гнома мастерства симуляций,за что от карася получил заслуженную желтую;Депай - будущая жертва карлика , никакого толка в этом матче;ну и Де Лигт ,изначально хотел в обанкроченную швалью Барсу,поэтому и удалился.Сколько ещё сборных загубит 'инопланетный гений' никому не известно!Мда ... Только наш любимый великолепный Вейналдум был на высоте!Ну а чехам пожелаем продолжения успешной игры в атаке и надёжной обороны!Visca El Barca!Visca El Catalunya!

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крoш
крoш

Хорошо что де Лига Ювентус украл из под носа ))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

100%.Итак приходится терпеть всех этих инопланетных , Лангле,Пике,Умтити и Гризманнов с Дембеле.С Де Лигтом было бы вообще трындец!Не 8-2 , а какие-нибудь 11-1!В этом я уверен на 146%

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крoш
крoш

Пике - самый инопланетный! ))))))))

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крoш
крoш

чехи показали вермаленам и депаям ДеЙонгам как надо играть )))))))))

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