Чеху стыдно за атаку "Арсенала"



Вратарь лондонского "Арсенала" Петер Чех остался недоволен атакой команды в матче первого тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:2).

"Мы чувствовали, что можем добиться результата. Нам удалось заставить соперника ошибаться во втором тайме. Мы создавали моменты, но нам не хватило реализации.

Всегда сложно играть с такой сильной командой, как "Манчестер Сити". В матче против них нельзя избежать ошибок.

Мне стыдно, что мы не сумели забить голы. Мы разочарованы поражением", - цитирует Чеха BBC.

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