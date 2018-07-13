Чеккерини стал игроком "Фиорентины"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Кротоне" Федерико Чеккерини.

Сумма трансфера пока неизвестна. 26-летний центрбек заключил с "фиалками" контракт до лета 2022 года.

Чеккерини выступал за "Кротоне" с 2016 года, сыграл 74 матча и забил 3 гола.

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