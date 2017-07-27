Чеккини стал игроком "Малаги"

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Чеккини стал игроком "Малаги"

"Малага" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Банфилда" Эмануэля Чеккини.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. 20-летний аргентинец заключил с "анчоусами" контракт до лета 2022 года.

Чеккини является воспитанником "Банфилда", за основную команду сыграл 33 матча и забил 5 голов.

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