Человек из РФС надел футболку Месси на свою свадьбу

Теги лионель мессирфсбарселонапсж

Человек из РФС надел футболку Месси на свою свадьбуФото: инстаграм Меркиса/Автор неизвестен

Сотрудник российского футбольного союза (РФС) Станислав Меркис и его возлюбленная Анна выбрали нестандартные наряды на свою свадьбу.

Молодожены надели футболки аргентинского форварда Лионеля Месси из "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен".

"Со Стасом мы познакомились в Красноярске на футболе, ездили на матчи "Барсы" и ПСЖ, а перед нашей свадьбой Месси перешел из одного клуба в другой. Так и решили совместить два события!" — цитирует Анну Меркис Sibnovosti.

Напомним, что Лионель Месси ушел из "Барселоны" в августе из-за того, что "блауграна" не смогла зарегистрировать контракт аргентинца.

Недавно футболист подписал соглашение с ПСЖ на два года.

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