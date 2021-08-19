Человек из РФС надел футболку Месси на свою свадьбу
Фото: инстаграм Меркиса/Автор неизвестен
Сотрудник российского футбольного союза (РФС) Станислав Меркис и его возлюбленная Анна выбрали нестандартные наряды на свою свадьбу.
Молодожены надели футболки аргентинского форварда Лионеля Месси из "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен".
"Со Стасом мы познакомились в Красноярске на футболе, ездили на матчи "Барсы" и ПСЖ, а перед нашей свадьбой Месси перешел из одного клуба в другой. Так и решили совместить два события!" — цитирует Анну Меркис Sibnovosti.
Напомним, что Лионель Месси ушел из "Барселоны" в августе из-за того, что "блауграна" не смогла зарегистрировать контракт аргентинца.
Недавно футболист подписал соглашение с ПСЖ на два года.
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|Алавес
|20
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