Человек, который изменил все, или как Зинедин Зидан сделал из "Реала" настоящую "машину"

За день до начала лета футбольный мир подорвала настоящая ядерная бомба – Зинедин Зидан добровольно ушел с поста главного тренера мадридского "Реала". После победы в Лиге Чемпионов такой расклад казался абсолютно невозможным, ведь в эпоху Флорентино Переса тренера работали столько, сколько хотело руководство. И если специалист "тащит" – он руководит дальше. А если фамилия тренера звучит приблизительно как Фабио Капелло, то никакой титул чемпиона страны не поможет остаться у руля надолго. Да и к тому же, последним тренером, который руководил командой больше трех сезонов, был еще Висенте Дель Боске (1999-2003). В случае с Зиданом увольнением не пахло, даже несмотря на провал в Ла Лиге. Но 45-летний француз решил сломать систему и покинул клуб. самостоятельно.

Тренерский путь Зидана

Уже сейчас становится очевидным тот факт, что Зинедин Зидан войдет в историю футбола как один из лучших тренеров своего времени, даже если последующая карьера француза не будет наполнена титулами. Свой самостоятельный тренерский путь ЗиЗу начал в 2014 году, когда возглавил "Реал Кастилью". До этого он работал помощником тренера в основной и резервной командах "Реала".

Надо сказать, что начало было далеко не самым удачным. Первые 4 игры в статусе "главного" Зидан проиграл, и проиграл так, что его команда забила всего 1 гол, пропустив при этом 7. Но в дальнейшем результаты выровнялись, и уже в начале 2016 года Зидан получил шанс проявить себя на самом высоком уровне. Реалу нужен был тренер, который заменил бы уволенного Рафаэля Бенитеса. Руководство решило не приглашать никого со стороны и доверится человеку, который уже долгое время работал в структуре "Реала". И как же они были правы! Назначение стало поворотной точкой в последующей истории "сливочных". Усилиями Зидана мадридская команда добыла 9 трофеев за два с половиной года, а сам француз стал самым успешным тренером в современном футболе.

Можно ли ставить Зинедина Зидана в один ряд с такими специалистами, как Арриго Сакки, Брайан Клаф или Йохан Кройф? По достижениям – да!

Конечно, Зидан не взял себе "Ноттингем Форест" и не поднял его с первого английского дивизиона к вершинам Лиги Чемпионов. И не развил тотальный футбол до уровня совершенства. Но при этом француз навсегда останется специалистом, который взял три Лиги Чемпионов подряд. И тот факт, что это было сделано у руля такого великого клуба, как мадридский "Реал", никак не умаляет заслуг ЗиЗу. Ведь если бы "Реал" был настолько силен, что мог бы играть без тренера, то несколько кубков подряд в Мадрид привез бы еще Жозе Моуринью, в распоряжении которого был блистательный состав.

Не стоит забывать, что в мировом футболе существуют такие клубы, как "Бавария", "Барселона" и или, например, "Манчестер Сити". Уровень конкуренции просто запредельный. И выиграть главнейший футбольный турнир несколько раз подряд – это невероятно весомое достижение.

Если говорить о неудачах Зидана, то на фоне его достижений они просто меркнут. Хотя, можно вспомнить, что за два с половиной года "Реал" не смог добавить в свою коллекцию национальный кубок. Кубок Короля – это единственный турнир, в котором Зидану не удалось победить. А жаль, ведь тогда ЗиЗу смог бы наконец вписать имя "Реала" в ряд к "Барселоне", "Интеру", "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "ПСВ", "Аяксу" и "Селтику" - командам, которые когда-либо делали "требл".

Со всеми остальными неудачами Зидан справился. Давление со стороны общественности он подавлял выигранными трофеями, а тактическая гибкость пришла с опытом. Многие скажут, что Зидан три сезона играл одним составом и практически не работал над перестройками в команде, но и здесь можно найти некоторые аргументы. При французе в состав интегрировались такие игроки, как Каземиро, Лукас Васкес и Марко Асенсио. А если бы ЗиЗу остался у руля "сливочных", то уже в следующем сезоне чаще бы стали играть Дани Себальос и Тео Эрнандес. Конечно, "Реал" нельзя назвать идеальным местом в плане адаптации молодых игроков в основной состав. Но за два с половиной года Зидан построил крутую систему, в которой неопытные таланты, как минимум, не затеряются с первых матчей.

Особенности работы Зидана в Мадриде

Что представлял из себя "Реал", когда в него пришел Зидан? Это был набор несплоченных индивидуалистов, в среде которых постоянно возникали конфликты. Так что главной задачей француза стала работа над тем, чтобы долларовые миллионеры наконец забыли о внутренних терках и стали единой командой. Интересный аспект заключался в том, что команде были абсолютно не нужны различные тактики, крутые схемы или новейшие наработки при розыгрыше мяча где-то в центре поля. В распоряжение к Зидану попали игроки, каждый из которых может в одиночку решить исход встречи. Единственное, что оставалось сделать ЗиЗу – это объединить лучших футболистов планеты в единый механизм.

Уже сейчас, оглядываясь назад, можно предположить, что Зидан был идеальным вариантом на роль тренера "Реала". Во-первых, он молодой специалист, который не так давно сам играл в футбол. Во-вторых, ЗиЗу - знаковая фигура для "сливочных". Ну и в-третьих, Зидан был футболистом, который много чего выиграл, так что вкус и дух побед ему знакомы не понаслышке. Зидану не хватало опыта, но вот авторитета там было хоть отбавляй. Кроме того, он не устраивал конфликты, не показывал футболистам свою "крутизну" и, попросту говоря, не мешал "Реалу" играть в футбол. Он дал возможность игрокам показать свои лучшие качества и со стороны своего опыта и авторитета подсказывал, когда что-то шло не так.

Конечно, авторитет помогал не всегда. Когда "Реал" вдруг переставал побеждать, а на команду оказывалось колоссальное давление из вне, на поверхность выплывала главная проблема неопытного Зидана – отсутствие вариативности. В начале своего пути ЗиЗу практически ничего не менял в команде и играл по стандартной для "Реала" системе 4-3-3, где главную роль исполняла тройка БиБиСи. Однако, альтернативных вариантов на случай чего у Зидана не было. Плюс ко всему, когда лучший игрок мадридцев Роналду вдруг выдавал отвратительные матчи, он все равно находился на поле, что вызывало огромные вопросы.

С течением времени этот вопрос решился, и во втором для себя финале Лиге Чемпионов против "Ювентуса" Зидан показал, что может и умеет перестраивать игру команды даже в течении игры. Во-первых, тренер вышел играть в далеко не стандартные для себя 4-3-1-2, где над центральной тройкой Кроос – Каземиро - Модрич располагался Иско (а Бейл сидел "на банке"). По началу такая тактика не работала, ведь Иско постоянно смещался влево, чтобы помогать атакующему защитнику Марсело в борьбе с Дани Алвесом. Но прямо по ходу матча Зидан решил оставить Иско слева, а Модрича переместить на правый фланг, трансформировав схему в 4-4-2. Такая метаморфоза дала результат, и по итогам матча в копилке ЗиЗу был уже второй подряд трофей Лиги Чемпионов.

В этом году Зидан вовсю экспериментировал с расположением игроков на поле, особенно когда дела в Ла Лиге шли далеко не лучшим образом. После серии неудачных результатов с системой 4-3-3 в ход пошли относительно новые для Зидана 4-4-2. Хотя сама расстановка не так важна! В случае с Зизу важно уяснить, что, выигрывая трофеи, он еще и рос как профессионал, адаптировался к условиям современного футбола и искал различные варианты для улучшения игры команды. Плюс, у него уже появился опыт "разгребать дерьмо" в очень неприятные моменты, когда Роналду вот уж полгода ничего не забивает, Бензема бьет вхолостую, Бейл не в форме, "Тоттенхэм" разносит "сливочных" в Лиге Чемпионов, а дела в Ла Лиге идут из рук вон. Ну и кто теперь об этом вспомнит, когда уже третий раз подряд в руках "ушастый"?

Почему Зидан ушел?

Рассуждения о том, почему Зидан решил покинуть "Реал", стали основной темой многих изданий в последние несколько дней. Называются разные причины. Первая – Зизу не смог договорится с руководством клуба по поводу грядущих трансферов. Вторая – француз получил баснословное предложение из Катара. Кроме того, здесь могут быть замешаны определенные причины, которые никогда не откроются на публику. Но если отбросить всякие разновидности предположений и виды пустого слова, то можно прийти к простому и очевидному выводу – Зидан просто решил уйти победителем. Сложно представить, что "сливочные" четвертый раз выиграют Лигу Чемпионов, а все остальные достижения будут меркнуть на фоне главного трофея в европейском футболе. К тому же, в скором времени "Реал" будет нуждаться в перестройке, ведь Роналду, который вроде собирается уходить, уже 33, Модричу – 32, Рамосу – 32. Ключевые игроки начинают стареть и это вполне нормальный процесс. Нынешний состав уже показал свой максимум. А навсегда остаться самым успешным тренером "сливочных" в новейшей истории – это достижение, которое дорогого стоит.

Куда дальше?

В последнее время пресса наполнена информацией, что Зидан уже практически принял предложение сборной Катара. Доверять источникам или отвергать их – это дело каждого. Но не нужно быть футбольным аналитиком, чтобы утверждать, что, после великолепного времени в "Реале", работа в Катаре – это далеко не идеальный вариант для карьеры Зидана.

Работа с клубом тоже не кажется шагом вперед для ЗиЗу, ведь куда бы он не отправился после великолепных результатов с "королевским клубом", это будет расцениваться как шаг назад. Да и сложно себе представить, что после трех кубов Лиги Чемпионов француза действительно заинтересует клубное предложение. Тем более, что и места особого нет!

Вариант, который в данной ситуации смотрится идеальным – это пост главного тренера сборной Франции. И вполне возможно, что это будет уже после Чемпионата Мира, если Дидье Дешам не возьмет главный мировой кубок в России. Интересно, что и сам нынешний наставник сборной Франции недавно намекнул: "Однажды Зидан возглавит сборную Франции".

Так почему же Зидан "изменил" все?

Если посмотреть на новейшую историю "сливочных", то в ней можно найти существенный пробел, когда "Реал" не брал себе самый престижный европейский турнир. Перед эпохой Анчелотти и Зидана, клуб выигрывал Лигу Чемпионов в далеком 2002 году (в том матче против "Байера" Зидан даже забивал). А после этого - затишье.

ЗиЗу-игрок приносил "сливочным" этот трофей когда-то, а теперь Зидан-тренер снова вернул его в Мадрид, установив на континенте "монополию на победы в ЛЧ", зачатки которой дал еще Карло Анчелотти. "Реал" снова непобедим, он снова ставит рекорды, а главное - он берет трофеи и устанавливает европейскую футбольную моду.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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