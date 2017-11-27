"Челси" активизирует переговоры с Куртуа по новому контракту

Руководство "Челси" решило активизировать переговоры с вратарём Тибо Куртуа по поводу продления контракта.

Как сообщает The Telegraph, боссы "синих" обеспокоены возможным уходом бельгийского стража ворот, на которого претендуют "Реал" и "Атлетико", поэтому намерены начать переговоры уже по ходу текущего сезона.

Руководители лондонского клуба полагают, что из-за промедления Куртуа может отказаться от продления контракта и покинет "Челси" летом 2019 года на правах свободного агента.

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