"Челси" - "Арсенал" - 0:0 (обзор)

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"Челси" - "Арсенал" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала кубка английской лиги, в котором лондонские "Челси" и "Арсенал" не смогли определить победителя.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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