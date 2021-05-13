"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" хотят улучшить свой имидж после Суперлиги

1 Теги челсиарсенал лондонтоттенхэм

"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" хотят улучшить свой имидж после СуперлигиФото: Lentanews/Автор неизвестен

Как сообщает Daily Mail, "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" ведут переговоры о проведении предсезонного турнира между собой.

Большая часть доходов вырученных от проведения турнира должна отправиться на благотворительность.

По информации источника, одной из причин для проведения такого турнира послужила попытка улучшить свой имидж после скандала с Суперлигой.

Также не пропустите: Семак прокомментировал сезон "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

fnfq49iacbyfo

Секс Знакомства. Одинокие и замужние, красивые и не очень - все они хотят секса, без денег и отношений, просто секс. все анонимно и конфиденциально ----- http://bit.do/devbaz

Ответить

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" может продать Лукаку

"Интер" может продать Лукаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов