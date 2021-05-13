"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" хотят улучшить свой имидж после Суперлиги

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Как сообщает Daily Mail, "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" ведут переговоры о проведении предсезонного турнира между собой.

Большая часть доходов вырученных от проведения турнира должна отправиться на благотворительность.

По информации источника, одной из причин для проведения такого турнира послужила попытка улучшить свой имидж после скандала с Суперлигой.

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