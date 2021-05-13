"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" хотят улучшить свой имидж после Суперлиги
Фото: Lentanews/Автор неизвестен
Как сообщает Daily Mail, "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" ведут переговоры о проведении предсезонного турнира между собой.
Большая часть доходов вырученных от проведения турнира должна отправиться на благотворительность.
По информации источника, одной из причин для проведения такого турнира послужила попытка улучшить свой имидж после скандала с Суперлигой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18